Заботиться о ветеранах предприятия – добрая традиция в Мурманском морском торговом порту

Накануне Международного дня пожилого человека портовики поздравили членов Совета ветеранов АО «ММТП» и вручили им цветы и подарки.

«Мы всегда очень трепетно относимся к нашим ветеранам – поздравляем их с юбилеями, праздниками, приглашаем на знаковые мероприятия Мурманского морского торгового порта. Говорят, что не может быть страны, если у неё нет истории, если она не помнит своё прошлое, своих героев. Также и с предприятием. Поэтому мы не забываем тех, кто когда-то здесь трудился. Очень важно сохранять преемственность поколений», - сказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Напомним, в АО «ММТП» есть свой Совет ветеранов, в котором состоят те, кто когда-то работал в Мурманском морском торговом порту. Как рассказала председатель Совета ветеранов Людмила Терская, на данный момент в него входят более пятисот человек. Один из них - Герой Социалистического Труда Иван Ильич Контарев.

«Мы не забываем и тех, кто уехал из Мурманска. Регулярно созваниваемся, высылаем по почте подарки и открытки, стараемся помогать тем, кому это нужно. А люди ценят то, что их помнят!», - отметила Людмила Терская.