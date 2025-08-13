Только 5% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе: первый учитель в России — всё ещё «вторая мама»Высокая инфляция съела часть доходов россиян: растёт просрочка по ипотеке и автокредитам
Заброшенное здание на улице Маяковского в Мурманске вызывает тревогу у жителей микрорайона

Как рассказывают горожане, заходить в здание недостроя на улице Маяковского взрослые не рискуют. А вот дети почти ежедневно бесстрашно залезают на самый верх строения. За консервацию старой стройки активные жители соседних домов борются почти девять лет, но результата нет.

В 90-е годы прошлого века в этом микрорайоне областного центра стали возводить многоквартирные дома, но что-то пошло не так: стройку забросили, но и не оградив территорию.

После многочисленных жалоб мурманчан из соседних домов и обращений активистов регионального общественного объединения «Народный фронт» в администрацию города-героя и прокуратуру собственника привлекли к административной ответственности, а самую высокую секцию незавершённой стройки оградили. Но попасть в неё по-прежнему не составляет труда, так как часть забора выломали.

В июле этого года там был очередной пожар, который устроили неизвестные лица.

Общественное объединение Народный фронт в Мурманской области обратилось в надзорное ведомство с просьбой обязать собственника здания ограничить доступ к нему, так как в соседних домах живёт большое количество детей и строится новая школа.

Можно отметить, что в июле этого года после вмешательства Народного фронта администрация Мурманска, например, ограничила доступ в помещения аварийного дома №21б по улице Челюскинцев.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241455

