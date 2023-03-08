Забыть про день свадьбы хуже, чем про 8 Марта

Приходилось ли вам забывать о памятных датах? Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнали, про какие праздники супругам забывать опасно. В их опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, состоящих в браке.

В числе главных праздников, о которых супругам забывать не следует, — День рождения второй половины, день свадьбы, 23 февраля и 8 Марта.

Мужчины слегка недооценивают обиду жен на отсутствие поздравления в день свадьбы: сильный пол чаще считает, что 8 Марта главнее. В том, что супруга расстроится, не получив знаков внимания в день бракосочетания уверены 19%, во Всемирный женский день — 20%. Для представительниц слабого пола все же важнее дата вступления в брак, чем 8 Марта: отсутствие поздравлений от мужа обидит 16 и 15% соответственно.

Женщины, в свою очередь, переоценивают значимость для мужей таких праздников как Новый год и 23 февраля. В том, что их мужчинам будет обидно остаться без поздравлений, уверены 7 и 10% соответственно. Среди мужей эти даты упомянули всего по 4%.

В то же время жены напрасно обходят вниманием День святого Валентина, они считают, что для мужчин этот праздник является незначительным, в то время как 4% мужей ждут поздравлений 14 февраля.

Но, конечно, хуже, чем забыть про День рождения второй половины, ничего быть не может: это отлично понимают и мужчины, и женщины (57 и 51% соответственно).

Жены вообще более обидчивы в вопросах памятных дат, и мужья прекрасно знают это. 31% женщин уверяет, что не будет сердиться на забывчивость мужа. На самом же деле, в отсутствии претензий и обид со стороны супруги убеждены лишь 18% мужчин.