90 российских военнослужащих возвращаются на родинуРегиональные депутаты озаботились малым размером суточных для командированных работников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.03.23 09:45

Забыть про день свадьбы хуже, чем про 8 Марта

Приходилось ли вам забывать о памятных датах? Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнали, про какие праздники супругам забывать опасно. В их опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, состоящих в браке.

В числе главных праздников, о которых супругам забывать не следует, — День рождения второй половины, день свадьбы, 23 февраля и 8 Марта.

Мужчины слегка недооценивают обиду жен на отсутствие поздравления в день свадьбы: сильный пол чаще считает, что 8 Марта главнее. В том, что супруга расстроится, не получив знаков внимания в день бракосочетания уверены 19%, во Всемирный женский день — 20%. Для представительниц слабого пола все же важнее дата вступления в брак, чем 8 Марта: отсутствие поздравлений от мужа обидит 16 и 15% соответственно.

Женщины, в свою очередь, переоценивают значимость для мужей таких праздников как Новый год и 23 февраля. В том, что их мужчинам будет обидно остаться без поздравлений, уверены 7 и 10% соответственно. Среди мужей эти даты упомянули всего по 4%.

В то же время жены напрасно обходят вниманием День святого Валентина, они считают, что для мужчин этот праздник является незначительным, в то время как 4% мужей ждут поздравлений 14 февраля.

Но, конечно, хуже, чем забыть про День рождения второй половины, ничего быть не может: это отлично понимают и мужчины, и женщины (57 и 51% соответственно).

Жены вообще более обидчивы в вопросах памятных дат, и мужья прекрасно знают это. 31% женщин уверяет, что не будет сердиться на забывчивость мужа. На самом же деле, в отсутствии претензий и обид со стороны супруги убеждены лишь 18% мужчин.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:00«Притворщики». Художественный фильм (12+)12:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)13:00«Метод Фрейда 2». Художественный сериал, 7 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В текущем году на 8 Марта на цветы россияне потратят больше, на подарки — меньше-PRO Валюту (16+)90 российских военнослужащих возвращаются на родину-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты озаботились малым размером суточных для командированных работников
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика