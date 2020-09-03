Забывчивый адвокат пытался пронести мобильный телефон в следственный изолятор

Сотрудники дежурной смены мурманского следственного изолятора № 1 обнаружили у прибывшего в учреждение адвоката мобильный телефон. Запрещенный предмет находился во внешнем левом кармане его куртки.

Адвокат прибыл в СИЗО для встречи с двумя своими подзащитными.

Профессиональный юрист пояснил, что просто забыл оставить средство мобильной связи в личном автомобиле. Однако перед проведением обязательного досмотра мужчина был опрошен часовым КПП на предмет наличия у него при себе средств сотовой связи, флеш-накопителей, а также предупреждён об административной ответственности за пронос неразрешённых к хранению и использованию в СИЗО предметов.

Следует отметить, что забывчивость не освобождает граждан от ответственности за пронос запрещённых предметов на режимную территорию пенитенциарных учреждений.

В отношении адвоката составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время проводится проверка.