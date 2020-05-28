Зачем АО «ММТП» пушки? Документальный фильм об экологической программе порта

«Север. Порт. Экология» - так называется документальный фильм мурманской студии документальных фильмов «Рек.А», посвященный экологической программе АО «Мурманский морской торговый порт». На протяжении нескольких лет съёмочная группа наблюдала за работой портовиков в природоохранной сфере. Хронометраж этой впечатляющей ленты – полтора часа.

21 мая АО «ММТП» разместил первую часть «Север. Порт. Экология» из серии эпизодов фильма, посвященных конкретным решениям, успешно реализованным в последние годы на площадке старейшего предприятия Мурманска.

«Система орошения. Автоматический комплекс туманообразующих пушек» - так называется вторая глава документального фильма «Север. Порт. Экология». На этот раз речь идёт о том, как в порту внедрялась уникальная система орошения, которая состоит из 14 стационарных и 3 мобильных тумано- и снегообразующих водяных пушек.