Зачем прокуроры посетили аттракционы в культурно-парковом комплексе им. О.П. Найденова?

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска совместно со специалистом Управления государственного технического надзора и контроля Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области проведена проверка исполнения требований законодательства, регламентирующего безопасное устройство, содержание и эксплуатацию аттракционов, расположенных в районе культурно-паркового комплекса им. О.П. Найденова у Семёновского озера Мурманска.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов» на момент проверки срок действия имеющегося страхового полиса страхования гражданской ответственности владельца аттракциона за причинение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде при эксплуатации аттракциона истек.

В нарушение требований законодательства перед входом на аттракционы «Конвой-3» и «Река приключений» правила пользования данными аттракционами отсутствовали (находились в помещении оператора аттракционов). Также отсутствовали информационные таблички, содержащие сведения о дате последней проверки с указанием организации, проводившей проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки.

На момент проверки, имеющиеся на территории парка аттракционов огнетушители, не прошли техническое обслуживание, в связи с чем не были готовы к использованию.

С целью устранения выявленных нарушений требований закона, прокуратурой округа директору общества с ограниченной ответственностью внесено представление об устранении выявленных нарушений требований закона.