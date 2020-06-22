Зачем заполярные росгвардейцы задерживают девушек?

В конце прошлой недели на пульт оперативного дежурного областной Росгвардии поступил сигнал о происшествии в одном из торговых центров Мурманска. По тревоге на место был направлен экипаж вневедомственной охраны.

Прибыв в гипермаркет, расположенный в Октябрьском округе города, росгвардейцы выяснили у персонала, что в отделе с бытовой химией была замечена девушка, которая складывала в свой рюкзак средства личной гигиены. После чего она попыталась скрытно покинуть магазин, не заплатив за товар. Росгвардейцы задержали 31-летнюю мурманчанку и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как установили правоохранители, сумма ущерба составила три тысячи рублей, похищенное было изъято.

А вот сигнал «Тревога» на пульт центра оперативного управления Заполярной Росгвардии поступил с охраняемого объекта — гипермаркета, расположенного тоже в Октябрьском округе. К прибывшим росгвардейцам обратился начальник службы безопасности магазина, который сообщил, что им в отделе с алкогольной продукцией была замечена женщина, взявшая с витрины алкогольные напитки на сумму более 5 тысяч рублей. Гражданка сложила алкоголь в свою сумку и направилась к выходу из магазина, минуя кассовую зону.

Сотрудники Росгвардии задержали девушку и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.