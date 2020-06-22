ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир отходит о карантина, или Зачем вырастили «подземных драконов» в словенских пещерахВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Можно ли изменить собственную жизнь? Серьёзный разговор с гостем программы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.06.20 09:30

Зачем заполярные росгвардейцы задерживают девушек?

В конце прошлой недели на пульт оперативного дежурного областной Росгвардии поступил сигнал о происшествии в одном из торговых центров Мурманска. По тревоге на место был направлен экипаж вневедомственной охраны.

Прибыв в гипермаркет, расположенный в Октябрьском округе города, росгвардейцы выяснили у персонала, что в отделе с бытовой химией была замечена девушка, которая складывала в свой рюкзак средства личной гигиены. После чего она попыталась скрытно покинуть магазин, не заплатив за товар. Росгвардейцы задержали 31-летнюю мурманчанку и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как установили правоохранители, сумма ущерба составила три тысячи рублей, похищенное было изъято.

А вот сигнал «Тревога» на пульт центра оперативного управления Заполярной Росгвардии поступил с охраняемого объекта — гипермаркета, расположенного тоже в Октябрьском округе. К прибывшим росгвардейцам обратился начальник службы безопасности магазина, который сообщил, что им в отделе с алкогольной продукцией была замечена женщина, взявшая с витрины алкогольные напитки на сумму более 5 тысяч рублей. Гражданка сложила алкоголь в свою сумку и направилась к выходу из магазина, минуя кассовую зону.

Сотрудники Росгвардии задержали девушку и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире11:05Русская аквакультура (6+)11:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Консолидированный бюджет региона пополнился на 30 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Ниточка и иголочка - рубль снижается вслед за ценами на нефть-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)До 30 июня работодатели обязаны уведомить сотрудников о выборе формата трудовой книжки
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 217 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика