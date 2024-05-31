Задачи и цели на вторую пятилетку: в Мурманске проходит первая стратегическая сессия по обсуждению плана «На Севере – жить!», который определит будущее Кольского полуострова

В дискуссии участвуют губернатор Мурманской области Андрей Чибис, профильные министры регионального правительства, профессиональные эксперты, представители общественности, депутаты, молодые учёные, юные активисты «Движения Первых» и других объединений региона. Мероприятие открыли пленарной сессией.

Губернатор Андрей Чибис обозначил основные направления развития в соответствии с национальными целями с учетом особенностей и преимуществ региона.

«Наша задача – определить чёткие акценты, чтобы добиться результатов, опираясь на семь национальных целей, которые нам определил глава государства Владимир Путин. Это основа, по которой мы будем двигаться. План «На Севере – жить!» – не только наша идеология, это чётко утверждённый план того, что делает вся большая команда. Мы прошли пять лет, и сейчас вырабатываем задачи и цели на вторую пятилетку. С учётом той базы, которую создали и выполнили, с учетом оценки того, что не сделано. Горизонт планирования на 10 лет вперед, детальный. Мы делаем это вместе с компаниями, с муниципалитетами, с экспертами, с нашей молодежью, которая здесь активно участвует. Главные задачи – это сохранение людей, а также доходы людей, доходы бюджета. Это инвестиции в наши города и поселки, в социальную сферу», – отметил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что такой формат работы очень эффективен, потому что в ней участвуют представители разных сфер.

«Это вовлечение, люди с широким кругозором, с опытом, все выполняют на своём участке свою работу. И в коллаборации совместно генерируют необходимые идеи. А главное, что реализовывать их также будем все вместе. Если люди участвуют в выработке решений, то они с гораздо большей эффективностью и самоотдачей будут участвовать в их реализации. Это очень важно», – отметил Андрей Чибис.

В ходе мероприятия участники сформулируют основные направления развития региона в обновленный стратегический план развития Кольского Заполярья. Круг тем – очень широкий. Главное – обсуждение базируется на национальных идеях, озвученных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Среди них – устойчивая и динамичная экономика, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и соцсферы, комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие.

Модератором мероприятия выступил эксперт в области стратегического менеджмента и повышения эффективности команд Владимир Соловьев.

«Прекрасная программа «На Севере – жить!» уже доказала свою эффективность. Уже много чего достигнуто. Надо перезапуститься, посмотреть, какие ещё на достигнутой платформе появляются возможности. Поэтому мы собрали очень представительную встречу, где за рабочими столами поищем решения, посмотрим, какие еще новые направления можно взять, какие приоритеты поставить. Каждая группа получит свою задачу и проработает ее: что еще можно сделать. Равный голос имеют все в команде, независимо от статуса. И я думаю, это даст новое дыхание. Люди, которые приезжают на Север, всегда хотят вернуться. И важно, чтобы здесь было приятно и хорошо жить. Хорошо, что все собрано под этим брендом, потому что это позволяет более сфокусировано прилагать усилия. И я могу сказать, что не у многих регионов есть такие программы, где приоритеты собираются в какие-то большие направления. Ну, и то, что это всё делается на основе национальных целей, поставленных президентом, даёт ещё больше энергии», – отметил Владимир Соловьев.

Перед началом работы в группах промышленный дизайнер, директор Центра дизайна и инноваций «Кинетика» Владимир Пирожков представил командам основные тренды развития современного мира.

«У России 35% мирового природно-ресурсного потенциала. И наша общая глобальная цель – опережающее развитие своей территории. Сила за тем, у кого лучше и новее технологии. Инновации, оптимизация процессов и дизайн – главные инструменты конкурентоспособности в будущем. Серьезная компетенция – планирование. Если у вас есть горизонт планирования 10 лет – вы счастливые люди. Будущее неизбежно», – подчеркнул он.

Уже на следующей неделе стартуют территориальные сессии в муниципалитетах. Лидеры общественного мнения совместно с экспертами внесут предложения по улучшению качества жизни в каждой территории.

На третьем этапе, в июле, в Мурманске пройдут двенадцать отраслевых стратегических сессий – по каждому направлению плана «На Севере – жить!».

Напомним, что в ходе отчёта депутатам Мурманской областной Думы о работе регионального правительства губернатор Андрей Чибис анонсировал предстоящее обновление плана «На Севере – жить». В период с 1 июня по 3 июля каждый житель Мурманской области может внести свои предложения в проект стратегии.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, принять участие в разработке стратегии развития Мурманской области можно тремя способами. Самый простой вариант – заполнить анкету на портале «Наш Север», раздел начнёт работать завтра. Также анкету можно будет заполнить на волонтёрском пикете или в стационарных точках приёма предложений. В начале июня они откроются в общественных местах во всех муниципалитетах Мурманской области.

Идеи жителей Мурманской области могут быть самыми разными по исполнению и объёму финансирования. Все проекты, от малозатратных муниципальных до глобальных инвестиционных, будут рассмотрены экспертами. Каждое предложение будет обработано и учтено при составлении стратегического плана.

Фото: https://gov-murman.ru