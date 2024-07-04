Задачи поставлены колоссальные: обеспечить круглогодичную навигацию по всему маршруту СМП

Северный морской путь в ближайшие десятилетия будет основным стимулирующим фактором для развития всей прибрежной зоны российской Арктики.

Северный морской путь в ближайшие десятилетия будет основным стимулирующим фактором для развития всей прибрежной зоны российской Арктики.

Задачи поставлены колоссальные - к 2035 году нужно довести показатели по грузоперевозкам до 220 млн тонн. За 12 лет нужно увеличить грузопоток в 6 раз!

Как пишет vk.com/arcticandantarctic, необходимо организовать круглогодичную навигацию по всему маршруту СМП не только в летний, но и в зимний период, когда ледовая обстановка становится максимально сложной.

В этом году по Севморпути был организован сверхпоздний рейс Восток-Запад. О его проведении и итогах рассказала заместитель начальника Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Анастасия Бельгесова.

Фото и видео (проектный офис развития Арктики «ПОРА»): https://vk.com/video-165713521_456239558