Задавать траекторию для других валютных пар будет биржевой курс юань/рубль – ЦБ РФ

Введенные против Московской биржи санкции США, о которых мы сообщали вчера, изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на неё. Соответствующий комментарий дал Центробанк России после ввода США новых антироссийских санкций.

ЦБ продолжит устанавливать официальный курс по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчёта.

Регулятор напоминает, что международный валютный рынок и внутренние рынки большинства государств планеты являются внебиржевыми. Покупка и продажа валюты на бирже не является ключевым условием для конвертируемости рубля и свободного обращения иностранной валюты. Это не мешает устанавливать рыночный курс.

«Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности, он не зависит от торговой площадки», — пояснили в ЦБ.

Банк России отметил, что основной валютой для биржевой торговли является юань, а не доллар. Задавать траекторию и для других валютных пар будет биржевой курс юань/рубль.

Кроме того, Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже.

«В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская биржа» с расчётами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9.50 мск», — сказано в сообщении Центробанка на тeлеграм-канале.

Как сообщает finmarket.ru, по состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,74/103,66 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 69 копейки, средний курс продажи вырос на 1174 копейки.

Лучшие курсы покупки составили 90,2-90,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 93,2-93,3 рубля за доллар.