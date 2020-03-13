Задержан чиновник, вымогавший взятку у сотрудников Мурманского филиала «Россети Северо-Запад»

Сотрудники Управления федеральной службы безопасности по Мурманской области и Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области задержали работника федерального агентства, вымогавшего взятку у представителей Мурманского филиала «Россети Северо-Запад».

По версии следствия, в 2018 году по результатам проведенной региональным отделом Росстандарта проверки одного из областных энергетических предприятий выявлены нарушения, в том числе в части несоблюдения обязательных требований безопасности, а также использования оборудования неутвержденного типа. Предприятию предписано устранить выявленные нарушения в срок до февраля 2020 года.

28 февраля 2020 года в адрес отдела Росстандарта от руководства предприятия поступило обращение о продлении срока устранения нарушений на несколько месяцев. Начальник указанного отдела, являясь должностным лицом, предложил представителю энергетической организации за взятку совершить незаконные действия, выражающиеся в попустительстве неисполнению выданного ранее предписания, а также за игнорирование им при последующих контрольно-надзорных мероприятиях фактически не устраненных нарушений.

Используя служебное положение и полномочия, злоумышленник потребовал у энергетиков 200 тысяч рублей. При передаче денег чиновник был задержан с поличным в своём служебном кабинете.

Заместитель генерального директора компании «Россети Северо-Запад» по безопасности Вадим Катков отметил эффективную работу подразделений Мурманского филиала и профессионализм и оперативность сотрудников ФСБ и Следственного комитета, благодаря которым удалось пресечь правонарушение. «Необходимость борьбы с коррупцией, независимо от того, как и где она проявляется – внутри или вне коллектива компании – это наша принципиальная и жесткая позиция», - подчеркнул Вадим Катков.

В настоящее врем я возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Оставить сообщение о коррупционных проявлениях, связанных с электросетевым комплексом, можно, позвонив по номеру телефона: +7(812) 305-10-69.