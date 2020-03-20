Задолженность по налогам сократилась. Северяне продемонстрировали высокую платежную дисциплину

В Мурманской области 73 процента исчисленных в 2019 году имущественных налогов было уплачено своевременно, до наступления срока - 2 декабря. А задолженность по имущественным налогам сократилась на 7 процентов. Эти данные прозвучали в выступлении заместителя руководителя УФНС по Мурманской области Елены Латиной на организованных управлением общественных обсуждениях, посвященных платёжной дисциплине северян и мерам взыскания налоговой задолженности.

В мероприятии, как сообщила пресс-служба УФНС, приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Елена Тихонова, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам областной думы Борис Пищулин, руководитель Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолий Евенко, представители Союза промышленников и предпринимателей и торгово-промышленной палаты Мурманской области, крупных предприятий и индивидуальные предприниматели Кольского края.

О порядке взыскания задолженности рассказала начальник отдела урегулирования задолженности УФНС Марина Бублий.

- Требование об уплате, - сообщила она, - то есть извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога в установленный срок, направляется в течение трех месяцев со дня выявления недоимки. В требовании установлен срок для добровольного исполнения своей обязанности. В 2019 году нами направлено 66 тысяч таких документов в отношении организаций и ИП Кольского края и 234 тысячи требований в адрес физических лиц.

С 1 апреля 2020 года гражданам с суммой задолженности менее 500 рублей и юридическим лицам с задолженностью менее 3 тысяч рублей такое требование может быть выставлено в течение одного года.

Если налогоплательщик и после выставленного требования не исполнил обязанность по уплате налога, налоговым органом направляется в банк, в котором открыты счета налогоплательщика, поручение на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему РФ.

В ходе мероприятия также были освещены правила заполнения платежных документов, процедура уплаты налогов за третьих лиц и особенности единого налогового платежа - нового способа оплаты налогов для физических лиц. Как отметили спикеры общественных обсуждений, ФНС России планирует расширить данный механизм уплаты налогов и сделать его доступным также для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.