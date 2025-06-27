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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.25 18:00

Задолженность по заработной плате федерального бюджета и субъектов РФ отсутствует, а долги по зарплате в стране в мае выросли на 12,2%

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на конец мая составили 1 млрд 661,2 млн рублей, увеличившись за месяц на 12,1%.

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец мая 2025 года составила 1 млрд 662,3 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 180,4 млн рублей, или на 12,2%.

Как сообщает Росстат, относительно мая 2024 года долги по зарплате стали больше на 1 млрд 166,7 млн рублей, или в 3,4 раза (наглядно на графике).

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на первое число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на конец мая составили 1 млрд 661,2 млн рублей, увеличившись за месяц на 12,1%.

Задолженность по заработной плате федерального бюджета и субъектов РФ отсутствовала. Просроченные долги местных бюджетов на конец мая составили 1,1 млн рублей против 0,2 млн рублей месяцем ранее.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 46,8%; обрабатывающие производства - 11,5%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 9,3%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 7,6%; транспортировка и хранение - 6,5%.

Надо отметить, как сообщает Мурманскстат,  по сведениям организаций нашего региона (кроме субъектов малого предпринимательства) просроченная задолженность по заработной плате перед работниками по состоянию на конец апреля 2025 года отсутствовала. А по состоянию на конец мая текущего года о наличии просроченной задолженности по заработной плате сообщила всего одна организация в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, по ликвидации загрязнений. Задолженность составила 7,3 млн рублей перед 40 работниками. В среднем одному работнику не выплачено 184,2 тысячи рублей зарплаты.

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