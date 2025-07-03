Бассейну в Росляково — быть!Госархив Мурманской области принимает документы участников СВО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.07.25 16:00

Задолженность по зарплате в России по итогам I квартала 2025 года выросла в три раза по сравнению с концом 2024 года

По данным Росстата, задолженность по зарплате в России по итогам I квартала 2025 года 1,6 млрд рублей, а по данным профсоюзов — 2,4 млрд рублей.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на доклад Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), долги накапливаются преимущественно в сфере производства. Рост задолженности профсоюзы объясняют отсутствием оборотных средств на предприятиях и трудностями получения кредитов из-за высоких процентных ставок.

Оперативный мониторинг за апрель показал задолженность в 911 млн рублей, за май — 834 млн рублей. При этом в ВКП отмечают, что в оперативной сводке нет данных по ряду предприятий.

Больше всего объём задолженности по зарплатам в новых регионах: в марте он составлял более 1,3 млрд рублей, а в мае — 561 млн. Снижение может объясняться непоступившими данными, указывают в организации.

Среди крупнейших организаций-неплательщиков — ООО «ДСК» из Тверской области, работающее в сфере дорожного строительства и задолжавшее за март 2025 года 608 млн рублей 3657 работникам.

По данным «Опоры России», на конец мая 2025 года наибольшая задолженность по заработной плате была зафиксирована в строительстве — около 776 млн рублей, в обрабатывающем производстве — около 200 млн рублей, в сфере водоснабжения и утилизации отходов — более 150 млн рублей.

В 2024 году Федеральная инспекция труда зафиксировала на 37% больше жалоб граждан по задержкам заработной платы, чем годом ранее, — 18 тысяч. В феврале этого года поступило в 2,3 раза больше обращений, чем в тот же период 2024-го, привёл статистику вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Но не всё так печально. Как сообщает Росстат, рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2025 года составил 4,6% в годовом выражении после повышения на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе.

За январь-апрель текущего года рост зарплат в реальном выражении составил 3,8% по сравнению с январем-апрелем 2024 года. По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в апреле 2025 года составила 97 тысяч 375 рублей, увеличившись на 15,3% по сравнению с апрелем 2024 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Константин Петрович
30.06.25 15:44
Как я только жил до этого проекта?
Комментарий к новости:1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Задолженность по зарплате в России по итогам I квартала 2025 года выросла в три раза по сравнению с концом 2024 года-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 45 копеек, доллар прибавил почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Уходим от мазутозависимости, переводим котельные на биотопливо-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»