Задолженность по зарплате в России по итогам I квартала 2025 года выросла в три раза по сравнению с концом 2024 года

По данным Росстата, задолженность по зарплате в России по итогам I квартала 2025 года 1,6 млрд рублей, а по данным профсоюзов — 2,4 млрд рублей.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на доклад Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), долги накапливаются преимущественно в сфере производства. Рост задолженности профсоюзы объясняют отсутствием оборотных средств на предприятиях и трудностями получения кредитов из-за высоких процентных ставок.

Оперативный мониторинг за апрель показал задолженность в 911 млн рублей, за май — 834 млн рублей. При этом в ВКП отмечают, что в оперативной сводке нет данных по ряду предприятий.

Больше всего объём задолженности по зарплатам в новых регионах: в марте он составлял более 1,3 млрд рублей, а в мае — 561 млн. Снижение может объясняться непоступившими данными, указывают в организации.

Среди крупнейших организаций-неплательщиков — ООО «ДСК» из Тверской области, работающее в сфере дорожного строительства и задолжавшее за март 2025 года 608 млн рублей 3657 работникам.

По данным «Опоры России», на конец мая 2025 года наибольшая задолженность по заработной плате была зафиксирована в строительстве — около 776 млн рублей, в обрабатывающем производстве — около 200 млн рублей, в сфере водоснабжения и утилизации отходов — более 150 млн рублей.

В 2024 году Федеральная инспекция труда зафиксировала на 37% больше жалоб граждан по задержкам заработной платы, чем годом ранее, — 18 тысяч. В феврале этого года поступило в 2,3 раза больше обращений, чем в тот же период 2024-го, привёл статистику вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Но не всё так печально. Как сообщает Росстат, рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2025 года составил 4,6% в годовом выражении после повышения на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе.

За январь-апрель текущего года рост зарплат в реальном выражении составил 3,8% по сравнению с январем-апрелем 2024 года. По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в апреле 2025 года составила 97 тысяч 375 рублей, увеличившись на 15,3% по сравнению с апрелем 2024 года.