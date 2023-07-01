Задолженность россиян по ипотечным кредитам в мае 2023 года достигла рекордных 15,1 триллиона рублей

Выдачи жилищных ссуд за последний месяц увеличились на 3% — до 157,8 тысячи кредитов, что стало максимальным количеством с декабря 2022 года, сообщает Банк России. Одновременно вырос и объём выдаваемой ипотеки — на 2,5%, до 580,5 миллиарда рублей.

В то же время средний размер кредита немного снизился — до 3,68 миллиона рублей с 3,69 миллиона в апреле.

При этом средний срок ипотеки вновь превысил 24 года достигнув 288,9 месяца. Однако средняя ставка по жилищным кредитам немного снизилась до 8,4% годовых с 8,52% месяцем ранее.

Доля ипотеки в рублях и иностранной валюте, выданной по плавающим ставкам, в прошлом месяце сохранилась на уровне 0,04%.