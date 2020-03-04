Задолженность за энергоресурсы в России составляет почти 1,3 трлн рублей - Минстрой

Общая задолженность за энергоресурсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства России не сокращается и составляет почти 1,3 трлн рублей, заявил сегодня глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

«Отдельно остановлюсь на проблеме задолженности за поставляемые ресурсы и услуги в сфере ЖКХ. На сегодняшний день объём задолженности за жилищно-коммунальные услуги составляет почти 1,3 трлн рублей», - сказал Якушев на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он добавил, что объём задолженности населения составляет около 810 млрд рублей. Бюджетные организации задолжали 60 млрд рублей, прочие потребители - 430 млрд рублей.

«Вместе с тем, задолженность организаций коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы сократилась по сравнению с прошлым годом на 12,4% или на 24,5 млрд рублей и составляет 173 млрд рублей. Эти цифры наглядно говорят, что сегодня разница между 1,3 трлн рублей (общий долг) и 173 млрд рублей - это та сумма, на которую недофинансируется система ЖКХ», - подчеркнул министр.