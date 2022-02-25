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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.22 17:15

Зафиксированы случаи самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ

Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом заявили на брифинге официального представителя Минобороны России.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, «подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров.

Группировка войск Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов.

Подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов.

Более того, заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25–30 человек, прошедшие специальную подготовку.

Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов. На отдельных направлениях они осуществляют подрывы мостов для исключения возможности отступления воинских частей и подразделений украинских вооруженных сил.

Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие.

На данный момент подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов.

Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения.

24 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева.

В операции было задействовано более 200 российских вертолётов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.

При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины.

Потерь в Вооруженных Силах России нет.

В настоящее время основные силы Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада.

Подразделения Вооруженных Сил России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм.

В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня «Град» для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.

Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением.

Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приёмами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах.

Обращаюсь к украинским гражданам.

Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит.

Российские Вооруженные Силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12410785@egNews

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