В первый день голосования были зафиксированы три целенаправленные атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК России. Об этом сообщил глава федерального центра информатизации при Центризбиркоме Александр Сокольчук.

«За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Две атаки было по сканированию нашего интернет-портала ЦИК России на предмет выявления уязвимости. Первое было сканирование порядка шести часов, второе сканирование две минуты. Вечером была организована в течение одной-двух минут распределенная DDoS-атака. Хочу сказать, что атака была достаточно мощной», — рассказал он в информационном центре ЦИК России.

Как сообщает 1prime.ru, стало известно о том, что по вопросам принуждения к голосованию Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 137 обращений из 45 субъектов РФ. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она отметила, что в Центризбирком поступило 6137 письменных обращений от различных участников процесса, что вдвое больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Подавляющее большинство из них, свыше 5 тысяч, носили информационно-справочный характер — избиратели просили объяснить те или иные аспекты, подчеркнула председатель ЦИК.

«Особое внимание мы уделяем обращениям, содержащим сведения о принуждении к голосованию. По данному вопросу в ЦИК поступило на сегодня 137 обращений из 45 субъектов РФ. В них избиратели сообщают о принуждении о принуждении к дистанционному электронному голосованию, 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенную партию или кандидата», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

Все эти сообщения отправлены в соответствующие инстанции: в следственный комитет, правоохранительные органы, руководителям регионов добавила председатель ЦИК.

Александр Сокольчук, в свою очередь, рассказал о том, что Российский Центризбирком в субботу отразил крупную DDoS-атаку, заблокировано порядка 246 тысяч запросов. «Сейчас буквально в половину 12 была совершена также DDoS-атака и средствами защиты на портале ЦИК России было заблокировано порядка 246 тысяч запросов. Видимо, идёт подготовка к завтрашнему дню. Будем стараться, чтобы ничего не прозевать», — отметил он в информационном центре ЦИК России.

В это же время в Центризбирком не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами, у парламентских партий нет претензий к техническим решениям, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Пишут, что в данную минуту на портале видеонаблюдения находятся 7,5 тысячи пользователей, которые смотрят одномоментно 30 тысяч избирательных участков. Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому предоставлен доступ. Парламентские партии дали информацию, что у них нет ни одной жалобы к тому техническому обеспечению, которое мы им предоставили», — сказал Булаев в информцентре ЦИК.

Как сообщает Избирательная комисссия Мурманской области, в настоящее время в нашем регионе продолжается голосование на выборах. Все избирательные участки региона работают до 20.00. Явка составила на 15 часов в Мурманской области составляет 20,19%.

Участковые комиссии ждут своих избирателей.

Председатель избиркома области Антон Богомолов сегодня сделал свой выбор на одном из участков города Мурманска.