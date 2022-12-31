Загадать желание и выпить бокал шампанского под бой курантов. Россияне поделились любимыми новогодними приметами

Под бой курантов каждый девятый россиянин загадает желание, каждый двадцатый — выпьет бокал шампанского. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны рассказали, какие приметы и ритуалы соблюдают в новогоднюю ночь.

4 из 10 россиян верят в новогодние приметы. 11% россиян ежегодно загадывают желание под бой курантов, 5% — выпивают бокал шампанского. 4% опрошенных главной традицией назвали просмотр поздравления президента по телевизору. Ещё для 4% необходимым ритуалом является готовка традиционных новогодних угощений.

2% верят в то, что если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то желание непременно сбудется.

1 из 100 россиян встречает новый год только в новой одежде. По 1% голосов у таких новогодних ритуалов как просмотр салюта, зажигание бенгальских огней и электрической гирлянды.

Другие приметы и ритуалы в праздничную ночь соблюдают 16% респондентов. Среди них гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок и, разумеется, поход в баню.

Время проведения: 2—26 декабря 2022 года.