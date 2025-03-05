Заглянуть в будущее: в Мурманской области значительно увеличится потребность в кадрах рабочих специальностей

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области на регулярной основе проводит опросы работодателей региона о потребности в кадрах. Очередной опрос касался профессий среднего профессионального и высшего образования. Предприятиям необходимо было указать, сколько дополнительно потребуется сотрудников по той или иной специальности/профессии до 2031 года.

Как сообщает пресс-центр СПП Мурманской области, опрос выявил значительную потребность в кадрах рабочих специальностей. Среди профессий среднего профессионального образования в ближайшие годы будут крайне востребованы специалисты строительной сферы, сферы электро- и теплоэнергетики, машиностроения, горнодобывающей промышленности. Региональные компании обозначили потребность в сварщиках, машинистах, специалистах по ремонту промышленного оборудования и обслуживанию электрооборудования и других специалистах указанных сфер.

Среди программ высшего профессионального образования, по прогнозам работодателей, будут востребованы такие направления подготовки кадров как тепло- и электроэнергетика, судостроение, химическая промышленность, металлургия, системы связи. И каждый год потребность в таких специалистах будет расти.

Указанные прогнозы носят не окончательный характер в связи с тем, что прогнозировать на такой долгий срок для многих компаний представляется затруднительным.

Результаты опроса будут вынесены на заседание комиссии СПП Мурманской области по образованию и профессиональной подготовке, которое пройдёт в марте.