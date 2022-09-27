Загрузка 90% - лихтеровоз «Севморпуть» на втором рейсе в Петропавловск-Камчатский доставит экспортные и генеральные грузы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, атомный контейнеровоз «Севморпуть» 23 сентября вышел во второй рейс по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский – Восточный – Санкт-Петербург.

Судно загружено на 90%, написал в своем тelegram-канале министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его сообщению, на Дальний Восток идут экспортные грузы в контейнерах и генеральные грузы: оборудование, краны, машины, цемент. «Обратно ждём девяносто 40-футовых контейнеров с дальневосточной рыбой, плюс также генеральные грузы. Загрузка ‒ 90% туда, 84% назад. Первый пилотный рейс был загружен всего на 15%», ‒ написал министр. Лихтеровоз должен вернуть Санкт-Петербург 29 ноября, сообщил он.