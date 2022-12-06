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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 15:00

Заинтересованность руководителей в инициативных сотрудниках за 2 года выросла, а коллективы к ним охладевают

Лишь в 1 из 3 трудовых коллективов к инициативным коллегам относятся положительно. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

К инициативным сослуживцам положительно относятся 6 из 10 россиян, впрочем, оговорки нередки: «Но лишь в том случае, если от их инициативы у меня не прибавляется работы. Или повышается зарплата». Два года назад позитива в отношении деятельных коллег было больше (68%).

Отношение руководства компании к инициативам сотрудников оценили как положительное 43% работающих. В 2020 году такого мнения придерживался лишь каждый третий опрошенный. Очевидно, в первый год коронавируса после частичной смены ограничений бизнесу было не до инициатив, лишь бы удержаться на плаву.

Меньше всего поддержки инициативных сотрудников россияне отмечают со стороны трудовых коллективов: лишь 36% утверждают, что в их компании любят таких. Судя по комментариям, чужая инициатива может вызвать не только раздражение от того, что реализовывать её придётся всем, но и зависть, и ревность.

Чем моложе респонденты, тем они больше расположены к деятельным коллегам и чаще отмечают положительные отношение к инициативам как со стороны руководства, так и со стороны трудовых коллективов. Старшее же поколение вывело золотое правило для инициативных: «Реализация должна ложиться на инициатора!».

Время проведения: 28 ноября — 2 декабря 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО  «Сбербанк». 

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