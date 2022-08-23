Заканчивается приём заявок на региональный конкурс лучших программ промышленного туризма для детей и молодёжи

23 августа - финальный день приёма заявок на региональный конкурс лучших программ промышленного туризма для детей и молодежи. В нём могут принять участие предприятия и учебные заведения среднего профессионального образования Мурманской области.

Для этого необходимо разработать и представить профориентационные программы посещения предприятий детьми и молодёжью, а также провести экскурсию по разработанной программе на объекте.

Заявки принимаются по электронной почте: aekalininskaya@murmansk.travel. В теме письме необходимо указать «Конкурс «Идём к родителям на работу».

Объявление результатов и торжественная церемония награждения состоится 3 сентября 2022 года во время проведения «GASTRO INDUSTRY FEST».

Конкурс проводится комитетом по туризму Мурманской области совместно с АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа».

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/