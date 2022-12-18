Заказывают новогодние подарки чаще женщины, ждут сюрприза — мужчины

Тех, кто заказывает подарок на Новый год, сюрприз, скорее всего, не обрадует. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, состоящих в браке или в отношениях.

В Новый год почти каждый второй россиянин (48%) будет больше рад сюрпризу от своей второй половинки. 22% оценят подарок, который предварительно заказали сами.

Радоваться сюрпризу больше свойственно тем, кто его ждёт (87% среди мужчин и 79% среди женщин). Те, кто предварительно намекал своей второй половине на желаемый подарок, чаще радуются именно ему (47% среди мужчин и 66% среди женщин).

Ждать от своей второй половинки сюрприза в этот Новый год будет каждый третий россиянин (33%), намекать или прямо говорить о своих пожеланиях — каждый пятый (19%). О том, что в их паре не принято ничего дарить друг другу в новогоднюю ночь, рассказали 20% опрошенных — это чуть больше, чем год назад. Тех, кто заказывает подарки, больше среди женщин (23% против 19% среди мужчин), тогда как сюрприза чаще ждут представители сильного пола (36% против 32% среди женщин).

Время проведения: 9—13 декабря 2022 года.