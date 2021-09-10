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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.21 11:30

Заключён договор генерального подряда на выполнение строительных работ по порту Лавна

Договор генерального подряда на выполнение строительных работ по порту Лавна заключён, работы стартуют на следующей неделе. Информация об этом прозвучала на совещании в правительстве РФ под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова, созванном по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 9 сентября.

В совещании приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководители федеральных ведомств и компаний-инвесторов проекта (ОАО «РЖД», АО «ГТЛК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», ХК «СДС», АО «Центр развития портовых технологий»).

Главной целью встречи стала «сверка часов» заинтересованных сторон в процессе реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Все без исключения участники подтвердили намерение успешно завершить проект, стратегически важный для страны. Было подчёркнуто, что главная практическая задача на сегодня – обеспечить синхронность строительства железнодорожной инфраструктуры (в том числе на дальних подходах) и портовых мощностей терминала «Лавна».

Напомним, 10 августа 2021 года подписан обязывающий договор по перевалке угольной продукции на принципах «take-or-pay» между ООО «Морской торговый порт «Лавна» и АО «ЦРПИ» с плановым объёмом перевалки 18 млн тонн угля в год. Таким образом, загрузка будущего порта документально обеспечена.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, реализация проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» ведется в соответствии с госпрограммой «Развитие транспортной системы» и Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года.

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