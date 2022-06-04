Мурманская область. Арктика (16+)04.06.22 17:00
Заключён договор на поставку и монтаж новой модульной амбулатории в н.п. 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья
Приобретение и монтаж новой модульной амбулатории предусмотрено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году. Площадь амбулатории более 520 м2, её стоимость составляет более 90 млн рублей.
В настоящее время первичная медико-санитарная помощь жителям оказывается в Мончегорске, в 10 км от населённого пункта. Строительство новой амбулатории позволит достигнуть приоритетной задачи программы модернизации первичного звена здравоохранения – обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, организовать оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства граждан, сообщило Министерство здравоохранения Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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