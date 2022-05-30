Заключён договор на поставку и монтаж новой модульной амбулатории в Североморске -3

В Североморске – 3, согласно заключенному договору, будет поставлена и смонтирована новая модульная амбулатория. Новое здание предусмотрено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году. Стоимость амбулатории составляет свыше 140 млн рублей.

В настоящее время помещения амбулатории находятся в приспособленном помещении, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://vk.com/video-62027349_456244424