Заключён энергосервисный договор для обеспечения нужд Оленегорской коррекционной школы-интерната

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил торги на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии при эксплуатации объектов Оленегорской коррекционной школы-интерната.

Торги проходили в виде открытого конкурса, победителем которого признано – ООО «Мурстрой». Компания предложила наименьшую цену исполнения контракта – 23,3 млн рублей, снизив начальную стоимость на 16%. На прошлой неделе с компанией был заключён семилетний энергосервисный договор.

На выделенные деньги, помимо оказания услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсов заказчика, исполнителю услуг необходимо выполнить ряд энергосберегающих мероприятий по монтажу систем погодного регулирования и рециркуляции горячего водоснабжения.

Также необходимо осуществить переход на закрытую схему горячего водоснабжения с помощью установки пластинчатого теплообменника в спальном и учебном корпусах школы и настроить диспетчеризацию установленного оборудования с возможностью чтения данных из облачного хранилища в сети Интернет.

Кроме того, в учебном корпусе школы необходимо модернизировать систему управления автоматизированного индивидуального теплового пункта и заменить клапан регулирования подачи теплоносителя.

Ещё одним требованием заказчика является внедрение системы «умного» регулирования подачи теплоносителя с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Все энергосервисные мероприятия исполнителю услуги необходимо выполнить в течение 6 месяцев с даты подписания договора, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440736/#&gid=1&pid=1