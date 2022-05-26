Заключён контракт на благоустройство дворовых территорий в Лиинахамари

До конца июля текущего года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Лиинахамари отремонтируют дворовые территории многоквартирных домов. Ремонтные работы будут проводиться на улицах Шабалина (дом № 1), Северная (дом № 2).

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил аукцион на благоустройство дворовых территорий для нужд МКУ «Управление городского хозяйства» муниципального образования г. Заполярный.

Победителем признано ООО «Строитель». 18 мая с компанией заключен муниципальный контракт на сумму 8,2 млн рублей.

На выделенные деньги, помимо демонтажных работ, подрядчику необходимо заменить асфальтобетонные покрытия территорий, устроить тротуары, установить бордюры.

Кроме того, на дворовой территории многоквартирного дома по улице Северная необходимо отрегулировать высотное положение крышек колодцев и установить люк.

Подрядчику необходимо приступить к выполнению работ 20 июня, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.