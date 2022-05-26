Кому работодатели Мурманской области готовы платить самую высокую зарплату – рейтинг маяСемьи Мурманской области начали получать новую федеральную выплату на детей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.05.22 17:00

Заключён контракт на благоустройство дворовых территорий в Лиинахамари

До конца июля текущего года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Лиинахамари отремонтируют дворовые территории многоквартирных домов. Ремонтные работы будут проводиться на улицах Шабалина (дом № 1), Северная (дом № 2).

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил аукцион на благоустройство дворовых территорий для нужд МКУ «Управление городского хозяйства» муниципального образования г. Заполярный.

Победителем признано ООО «Строитель». 18 мая с компанией заключен муниципальный контракт на сумму 8,2 млн рублей.

На выделенные деньги, помимо демонтажных работ, подрядчику необходимо заменить асфальтобетонные покрытия территорий, устроить тротуары, установить бордюры.

Кроме того, на дворовой территории многоквартирного дома по улице Северная необходимо отрегулировать высотное положение крышек колодцев и установить люк.

Подрядчику необходимо приступить к выполнению работ 20 июня, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
Д.О. Вернер
24.05.22 17:20
Странно: День Победы праздник СССР, а в материале пишут про тех, кто не сберег СССР, но празднуют этот День...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ирина
24.05.22 00:11
Не возможно записаться на приём в ЕРЦ Гагарина 45,через www.erc51.ru, отправить обращение о дозвониться по т. 693-693 идёт сообщение :Соединение не установлено.
Комментарий к новости:Расчётный центр заверил, что скоро все обращения горожан будут обработаны, а некорректные данные выявлены и исправлены
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кому работодатели Мурманской области готовы платить самую высокую зарплату – рейтинг мая-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 6,52 рубля, доллар подпрыгнул почти на 5,75 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика