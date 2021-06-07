Заключён контракт на благоустройство городского парка в Кировске. К выполнению работ приступила компания ООО «Кола-Сервис» из Мурманска.

Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд МКУ «Управление Кировским городским хозяйством».

7 июня заказчик и ООО «Кола-Сервис» заключили муниципальный контракт на сумму 58,6 млн рублей.

Объект расположен в городе Кировске. Территория ограничена с востока спортивным комплексом «Горняк», стадионом и жилой застройкой, с севера ул. 50 лет Октября и жилой застройкой, с юга гостиницей «Хибины», с запада горнолыжным курортом «Большой Вудъявр».

Согласно аукционной документации в городском парке появится несколько детских площадок и площадок для отдыха, скейтплощадка, зона воркаута, площадки для роллеров, хоккея, коньков, площадка для выгула и тренировки собак, экотропа. Будет установлен павильон проката лыж и велосипедов. Появится площадка входа на лыжную трассу.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, подрядчику необходимо организовать место отдыха у озера, центральную площадь, место для проведения мероприятий и смотровую площадку. Также будет установлено несколько туалетных модулей.

Благоустройство городского парка в Кировске будет осуществляться в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в период с 8 июня по 30 сентября 2021 года.