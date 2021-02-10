Заключён контракт на благоустройство набережной озера Центральное в Гаджиеве

К выполнению работ приступила компания из Архангельска – ООО «Строительно-монтажное предприятие». Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд Отдела капитального строительства ЗАТО Александровск.

С ООО «Строительно-монтажное предприятие» заключен контракт на сумму 77,3 млн рублей.

Помимо проведения инженерно-геологических изысканий и разработки проектно-сметной документации подрядчику необходимо будет очистить дно водоёма от ила, донных отложений и мусора, а также благоустроить и озеленить набережную.

Согласно технической документации, на набережной появится площадка отдыха у воды с навесом и местами для сидения, установлен погружной фонтан на озере. Будут реконструированы существующие спуски к воде, появится деревянный амфитеатр для отдыха и наблюдения, который в зимнее время будет использоваться как скамейка для переобувания коньков.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, кроме того, на главной городской площади будет обновлено покрытие и установлена новая сцена. Также планируется обустроить безопасную зону катания с детских зимних горок и установить современную систему освещения всех пешеходных дорог, площади и детской площадки.

Благоустройство набережной осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года.