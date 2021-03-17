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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.21 17:00

Заключён контракт на благоустройство пустыря у историко-краеведческого музея в Полярном

Заключён контракт на благоустройство пустыря у историко-краеведческого музея в Полярном. К выполнению работ приступила московская компания ООО «Альп Стар». Эта компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд Отдела капитального строительства ЗАТО Александровск.

15 марта с ООО «Альп Стар» заключен контракт на сумму 85,5 млн рублей.

Работы будут проводиться на территории с ориентировочной площадью проектирования 3,6 Га.

Участок проектирования – это овраг, соединяющий два жилых района города, территория ограничена с северо-запада улицей Моисеева, с юго-востока – улицей Душенова и с северо-востока – Екатерининской гаванью.

Помимо разработки проектно-сметной документации, подрядчику необходимо благоустроить стадион, создать беговую дорожку, обновить трибуны и покрытие стадиона, установить уличные тренажеры, организовать волейбольную площадку, велодорожки и велопарковки.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, согласно технической документации, на территории появится крытый павильон у стадиона с раздевалкой, кафе, зоной обогрева и открытый навес для защиты от осадков. Будут организованы парковая зона отдыха в овраге с детской площадкой, амфитеатром и сценой, площадка отдыха с качелями и панда парком под мостом. На территории появятся пешеходные дорожки из деревянного настила и организованы парковочные места вдоль ул. Душенова и на площадке перед музеем.

Также подрядчику необходимо выполнить работы по озеленению территории и устройству современной системы освещения. Будет организована специальная подсветка конструкции обновленного моста в виде полярной звезды.

Благоустройство пустыря в Полярном будет осуществляться в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года.

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