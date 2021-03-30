Заключён контракт на благоустройство сквера в Снежногорске

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил торги на выполнение работ по благоустройству территории «Снежный сквер». Площадь им. В.В. Мурко с территорией вокруг озера по улице Павла Стеблина-Октябрьская в городе Снежногорске.

Начальная цена контракта составляла 70,5 млн рублей.

На оказание услуг претендовало два участника. Заявки, поданные участниками, соответствовали требованиям закона и документации об электронном аукционе и были допущены к торгам.

В ходе проведения торгов начальная стоимость контракта снизилась на 20%.

Победителем признана московская компания ООО «Альп Стар», предложившая наименьшую цену исполнения контракта.

На прошлой неделе заказчик – МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» и ООО «Альп Стар» заключили муниципальный контракт на сумму 56,4 млн рублей.

Согласно технической документации, на территории будет обновлено покрытие тротуаров, проездов, часть пешеходной зоны будет вымощена тротуарной плиткой.

Появятся новые площадки: детская и спортивная. Детская площадка будет оснащена новым детским городком и игровым комплексом, появится несколько новых качелей. На спортплощадке будет установлен спортивный комплекс с уличными тренажерами.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, благоустройство территории сквера в Снежногорске будет осуществляться в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию необходимо в сентябре 2021 года.