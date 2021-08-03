Заключён контракт на капитальный ремонт кровли Североморского кадетского корпуса

К выполнению работ приступило ООО «ЭМ-Строй». Мурманская компания была признана победителем по результатам открытого конкурса, проведенного региональным комитетом по конкурентной политике для нужд Управления капитального строительства Мурманской области.

На прошлой неделе заказчик и ООО «ЭМ-Строй» заключили государственный контракт на сумму 19,9 млн рублей. Подрядчику необходимо выполнить демонтажные, строительно-монтажные и другие работы, необходимые для приведения кровли кадетского корпуса в исправное техническое состояние.

Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию необходимо в конце сентября 2021 года.