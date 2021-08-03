Мурманская область. Арктика (16+)03.08.21 12:30
Заключён контракт на капитальный ремонт кровли Североморского кадетского корпуса
К выполнению работ приступило ООО «ЭМ-Строй». Мурманская компания была признана победителем по результатам открытого конкурса, проведенного региональным комитетом по конкурентной политике для нужд Управления капитального строительства Мурманской области.
На прошлой неделе заказчик и ООО «ЭМ-Строй» заключили государственный контракт на сумму 19,9 млн рублей. Подрядчику необходимо выполнить демонтажные, строительно-монтажные и другие работы, необходимые для приведения кровли кадетского корпуса в исправное техническое состояние.
Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию необходимо в конце сентября 2021 года.
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Последние комментарии
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Мавлютова Екатерина
30.07.21 10:14
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KOHCTANTA
23.07.21 07:19
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