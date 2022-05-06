Заключён контракт на капитальный ремонт школы №289 в Заозерске

В Мурманской области продолжается активная подготовка к строительному сезону 2022 года. Так, заключён контракт на капитальный ремонт школы №289 в ЗАТО г. Заозерск. Об этом рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Когда речь идёт о капитальном ремонте образовательных учреждений, строителям приходится выполнять большой объём работ в крайне сжатые сроки. Так, до начала нового учебного года подрядчику предстоит привести в порядок школу №289 в Заозерске. Перед подрядчиком стоит задача капитально отремонтировать кровлю здания и фасад, а также выполнить ремонт крыльца и отмостки и гидроизоляцию цоколя. Кроме того, необходимо сделать косметический ремонт спортивного зала и обеденного зала столовой», – отметила Ирина Вабищевич.

Подрядчик уже вышел на объект – оставшееся до летних каникул время ученики 289-й школы будут заниматься в другом здании в две смены. 1 сентября родное учреждение встретит их в обновленном виде, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/