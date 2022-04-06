Заключён контракт на капремонт детского консультативного отделения областной больницы им. П.А. Баяндина

В рамках государственной программы «Здравоохранение» за счет средств областного бюджета начались работы по капитальному ремонту детского консультативного отделения Мурманской областной больницы им. П. А. Баяндина. Отделение расположено в здании мурманского консультативно-диагностического центра на улице Академика Павлова, 6, корп.4.

К выполнению работ приступило ООО «Гидротехника». Мурманская компания была признана победителем по результатам электронного аукциона, который региональный Комитет по конкурентной политике провел для нужд Мурманской областная клиническая больница имени П.А. Баяндина.

На выполнение работ претендовало семь участников. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям закона, извещении об электронном аукционе и были допущены к торгам.

На прошлой неделе с ООО «Гидротехника» заключён контракт на сумму 11,6 миллиона рублей. На выделенные деньги компании необходимо выполнить ряд демонтажных и общестроительных работ.

Согласно условиям технического задания в детском отделении будут отремонтированы полы, стены, потолки, а также заменены оконные и дверные блоки.

Кроме того, будет осуществлён монтаж сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, сетей связи и телефонии, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/