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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.21 13:00

Заключён контракт на поставку интраокулярных линз для замены естественного хрусталика глаза человека для областной больницы

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил торги по поставке интраокулярных линз для замены естественного хрусталика глаза. Медицинские изделия закупает Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению.

Оптическое изделие, называемое интраокулярной линзой, предназначается для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза для замены естественного хрусталика, замутненного вследствие катаракты.

Торги на поставку линз проходили в виде электронного аукциона, победителем которого стала мурманская компания – ООО «Нордмедсервис».

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, на прошлой неделе ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» заключило с компанией контракт на сумму 7,1 миллиона рублей.

Согласно условиям заключенного контракта в период с 1 января по 1 декабря 2022 года к поставке ожидается 650 линз.

 

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