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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.21 13:00

Заключён контракт на поставку микроскопа для проведения офтальмо-хирургических операций

Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел торги на поставку микроскопа хирургического общего назначения для Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. Закупка оборудования производится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Микроскоп предназначен для проведения офтальмо-хирургических операций на переднем и заднем отрезке глаза с возможностью визуализации, а также работы хирурга совместно с ассистентом.

Торги на поставку оборудования проходили в виде электронного аукциона с ценой контракта 15,9 миллиона рублей.

Победителем торгов стала московская компания – ООО «ЭР Оптикс».

На прошлой неделе заказчик и ООО «ЭР Оптикс» заключили контракт на сумму 15,8 миллиона рублей.

Согласно условиям заключенного контракта осуществить поставку микроскопа необходимо до конца августа текущего года.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, на выделенные деньги поставщику необходимо ввести в эксплуатацию медицинское изделие и провести инструктаж специалистов, эксплуатирующих оборудование.

 

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