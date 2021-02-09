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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.21 15:00

Заключён контракт на поставку питания для детей в возрасте до 3-х лет

Комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл торги на поставку сухих молочных продуктов для обеспечения бесплатным питанием детей в возрасте до 3-х лет. Закупка проводилась для нужд регионального Министерства здравоохранения.

На поставку детского питания претендовала одна компания – ООО «МОСОБЛФАРМ» из Московской области. Поданная заявка соответствовала требованиям закона, документации об электронном аукционе и была признана победителем.

Между Министерством здравоохранения Мурманской области и ООО «МОСОБЛФАРМ» заключён государственный контракт на сумму 11,9 млн рублей.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, по условиям контракта на выделенные деньги будет поставлено свыше 31 тысячи упаковок детской смеси.

 

 

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