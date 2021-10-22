Заключён контракт на предоставление авиационных услуг для оказания медицинской помощи населению

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил торги на выполнение полётов воздушных судов по санитарным заданиям для оказания медицинской помощи населению (больным и пострадавшим) на территории Мурманской области.

Торги проходили в виде электронного аукциона, победителем которого признано АО «Вологодское авиационное предприятие».

В начале недели заказчик – ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» – заключил с компанией контракт на сумму 18,4 млн рублей.

На выделенные деньги исполнителю услуг необходимо осуществлять полёты на территории Мурманской области и прилегающих регионов – Республики Карелия и Архангельской области – с использованием имеющихся аэродромов и оборудованных взлётно-посадочных площадок, а также в местах, не оборудованных взлетно-посадочными площадками, при возможности выполнения посадки по решению командира судна.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, по условиям контракта, до конца текущего года исполнителю необходимо обеспечить готовность воздушного судна к вылету с бригадой скорой медицинской помощи.