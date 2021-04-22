Заключён контракт на работы по благоустройству в Ковдоре в 2021 годуАрктический центр компетенций создадут в Мурманской области
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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.21 10:00

Заключён контракт на работы по благоустройству в Ковдоре в 2021 году

В Ковдоре благоустроят территорию от Площади Ленина до улицы Кошица, включая парк Сокольники, зону вокруг Городского Дворца Культуры и часть улицы Победы. К выполнению работ приступила компания ООО «Валентина» из Мурманской области.

Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд Управления жилищно-коммунального хозяйства Ковдорского района.

На прошлой неделе с ООО «Валентина» был заключён муниципальный контракт на сумму 55,3 млн рублей.

Работы будут проводиться на территории с площадью 4,4 Га. Участок представляет собой городскую площадь и прилегающие к административным зданиям участки городского сквера. 

Проектом предусмотрено сохранение пешеходных связей, устройство новых прогулочных маршрутов и устройство пешеходной зоны по улице Победы. На территории появится новый детский городок, будут установлены различные качели.

Также подрядчику необходимо выполнить работы по устройству наружного электроосвещения всей территории, установить систему круглосуточного видеонаблюдения, сохранить существующие зеленые насаждения и восстановить газоны.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, благоустройство территории в Ковдоре будет осуществляться в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года.

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