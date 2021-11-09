Заключён контракт на разработку документов транспортного планирования Мурманской области

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил торги на выполнение научно-исследовательских работ по разработке документов транспортного планирования Мурманской области и Мурманской агломерации для нужд регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Торги проходили в виде открытого конкурса, победителем которого признано Федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский институт».

Ценовое предложение учреждения – 44,8 млн рублей (снижение начальной стоимости на 0,44%), победителем оно признано ввиду высокой квалификации, обширного опыта выполнения аналогичных работ, наличия большого количества научных работников в штате.

На прошлой неделе с учреждением был заключён государственный контракт со сроком выполнения не позднее 10 декабря 2021 года.

На выделенные деньги исполнителю услуг необходимо выполнить ряд работ, в том числе провести анализ текущего состояния транспортной системы Мурманской области, Мурманской агломерации и анализ существующей дорожно-транспортной ситуации.

Кроме того, в рамках заключенного контракта исполнителю необходимо спланировать и провести транспортные и транспортно-социологические обследования и разработать математическую модель транспортной системы Мурманской области, включающей Мурманскую агломерацию.

Ещё одним требованием заказчика является формирование и выбор утверждаемого варианта реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной системы оценки состояния охраны труда области.

На основании данных, полученных в ходе научно-исследовательских работ, подрядчику также необходимо будет разработать систему целевых показателей развития транспортной системы региона в долгосрочной перспективе, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.