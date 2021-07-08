Народный фронт запускает «горячую линию» по вакцинацииПроект «Северный берег»: северяне Игорь и Александр Логиновы составят карту загрязнения пляжей Баренцева и Белого морей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.07.21 16:30

Заключён контракт на разработку проектной документации на строительство поликлиники в Кандалакше

Заключён контракт на разработку проектной документации на строительство поликлиники в Кандалакше. К выполнению работ приступила компания ООО «Проектно-изыскательский институт линейных газотранспортных объектов» из Санкт-Петербурга.

Компания была признана победителем по результатам проведения открытого конкурса, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области».

На выполнение работ претендовало четыре участника. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям закона, конкурсной документации и были допущены к торгам.

В ходе проведения конкурса начальная стоимость контракта снизилась на 10%.

На прошлой неделе заказчик и ООО «Проектно-изыскательский институт линейных газотранспортных объектов» заключили государственный контракт на сумму 17,7 млн рублей.

Сдать проектную документацию необходимо до 11 апреля 2022 года.

Располагаться поликлиника будет в городе Кандалакша Мурманской области на улице Данилова.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, поликлиника рассчитана на 570 посещений в смену и будет включать в себя подразделения взрослой и детской поликлиники, стоматологическое отделение и отделение женской консультации.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте российского рынка сохраняли стабильность-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,2 рубля, доллар – на 1,1 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4500 млн кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Расширен круг лиц, в пользу которых уплачивают штрафы за завышение коммунальных платежей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика