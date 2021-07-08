Заключён контракт на разработку проектной документации на строительство поликлиники в Кандалакше. К выполнению работ приступила компания ООО «Проектно-изыскательский институт линейных газотранспортных объектов» из Санкт-Петербурга.

Компания была признана победителем по результатам проведения открытого конкурса, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области».

На выполнение работ претендовало четыре участника. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям закона, конкурсной документации и были допущены к торгам.

В ходе проведения конкурса начальная стоимость контракта снизилась на 10%.

На прошлой неделе заказчик и ООО «Проектно-изыскательский институт линейных газотранспортных объектов» заключили государственный контракт на сумму 17,7 млн рублей.

Сдать проектную документацию необходимо до 11 апреля 2022 года.

Располагаться поликлиника будет в городе Кандалакша Мурманской области на улице Данилова.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, поликлиника рассчитана на 570 посещений в смену и будет включать в себя подразделения взрослой и детской поликлиники, стоматологическое отделение и отделение женской консультации.