Заключён контракт на реконструкцию Дворца культуры в Никеле

К выполнению работ по реконструкции Дворца культуры в Никеле приступила компания ООО «Энергофонд» из Тюмени. Компания была признана победителем по результатам открытого конкурса, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл для нужд МБУК клубного типа «Дворец культуры «Восход» городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области».

С компанией заключён договор на сумму более 462,9 млн рублей.

По условиям заключенного договора подрядчику необходимо осуществить комплексные мероприятия по усилению конструкций в подвале здания, усилению грунтов основания пола, устройству гидроизоляции, замене перекрытий, замене деревянной лестницы.

Кроме того, необходимо будет отремонтировать внутренние кирпичные стены и колонны, смонтировать конструкции сцены и трибун, внутренние перегородки, провести ремонт фасада с устройством навесного вентилируемого фасада, замену окон и установку витражей.

Сдать объект в эксплуатацию необходимо в июне 2023 года, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.