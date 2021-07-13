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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.21 15:30

Заключён контракт на рекультивацию городской свалки твёрдых отходов в Мурманске

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил торги на выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов, расположенной в городе Мурманске.

Начальная цена контракта составляла 2,799 млрд рублей.

На выполнение работ претендовало четыре участника. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям закона, конкурсной документации и были допущены к торгам.

В ходе проведения конкурса начальная стоимость контракта снизилась на 1,5%.

Победителя определяли не только по наименьшей предложенной цене, но и по оценке критериев: обеспеченность трудовыми и материально-техническими ресурсами и опыт участника. Победителем признана компания из московской области – ООО «Монолитное строительное управление-1».

На прошлой неделе заказчик – ММБУ «Экосистема» и ООО «Монолитное строительное управление-1» заключили договор на сумму 2,757 млрд рублей.

Работы будут выполняться по адресу: 183001, Мурманская область, город Мурманск, сооружение 1, на земельном участке площадью более 358 тысяч квадратных метров.

Общий объём накопления отходов составляет 2778 тысяч кубических метров.

Согласно проекту рекультивации, тело полигона, после формирования нужной геометрии, покроют изолирующими материалами. Затем полигон отсыплют грунтом и установят ограждение с воротами.

Работы планируется завершить летом 2023 года.

Рекультивация городской свалки твёрдых отходов в Мурманске будет осуществляться в рамках национального проекта «Экология», сообщил комитет по конкурентной политике Мурманской области.

 

 

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