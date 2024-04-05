Заключён контракт на ремонт Кольского моста в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Государственным областным казённым учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области заключён государственный контракт на ремонт мостового перехода через Кольский залив в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Кольский мост является не только важным элементом инфраструктуры, но и визитной карточкой города Мурманска. Его длина – 1610,14 метра, что позволило ему стать самым протяжённым в мире автодорожным мостом за Полярным кругом.

Мост через Кольский залив был построен в 2005 году, и за 19 лет стал точкой притяжения: здесь снимается кино, проводятся фестивали спорта, различные культурно-массовые мероприятия. Мостовое сооружение соединяет два берега и является важным объектом инфраструктуры столицы Заполярья, а его состояние играет ключевую роль в обеспечении безопасности дорожного движения и комфорта для всех жителей региона.

В ходе ремонта в рамках дорожного проекта, в соответствии с техническим заданием, на мосту будут выполнены работы по замене деформационных швов, устройству водоотводных каналов и цоколей, ремонту поверхностных элементов по фасаду моста и столбов освещения.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в процессе работ обновят не только дорожное полотно проезжей части, но и подходы к объекту ремонта. Будет произведена замена более 26 тысяч кв. метров дорожного покрытия и заменено более 5 тысяч погонных метров барьерного ограждения. Обновлению подлежит пост охраны, а также будет выполнен ремонт стелы.

На выполненные по контракту работы установлен пятилетний гарантийный срок, в течение которого при выявлении дефектов подрядчик будет обязан их устранить.

Фото: https://gov-murman.ru