Заключён контракт на ремонт помещений для онкоотделения в здании Мурманской городской поликлиники № 1

До конца апреля текущего года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в здании Мурманской городской поликлиники №1 отремонтируют помещения для размещения онкологического отделения. Работы будут выполняться в отделении, расположенном на улице Карла Маркса, 52.

«Капитальный ремонт проводится в рамках бережливого производства для обеспечения возможности оказания более полной медицинской помощи в рамках онконастороженности, сокращения сроков предоставления диагностических услуг пациентам в более короткие сроки. Для удобства пациентов отделение будет организованно на одном этаже с манипуляционой, ФЛЮ, рентгенграфией, УЗИ-кабинетами», – прокомментировал и.о. главного врача Мурманской городской поликлиники №1 Артём Ладыгин.

По результатам электронного аукциона, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1», победителем признан подрядчик из Мурманска, на прошлой неделе с ним заключен договор на сумму 1,5 млн рублей.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, подрядчик уже приступил к выполнению: на выделенные деньги ему предстоит произвести ряд демонтажных и общестроительных работ, осуществить монтаж сетей электроснабжения, электроосвещения, вентиляции и отопления.