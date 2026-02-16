В Мурманской области продолжается развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. Так, в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» заключён контракт на строительство крытого футбольного манежа в Апатитах. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Подрядчик приступает к строительству долгожданного для жителей Апатитов объекта – крытого футбольного манежа с раздевалками, душевыми и туалетами. Он будет возведён на проспекте Сидоренко. По результатам конкурсных процедур работы будет выполнять подрядчик из Вологодской области. Специалисты уже осмотрели будущую стройплощадку, и сейчас решают организационные вопросы по развёртыванию сил и средств», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в рамках концессионного соглашения в Мурманске продолжается строительство крытого бассейна на проспекте Кольском.

