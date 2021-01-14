Заключён контракт на строительство пешеходного моста в Полярном

По результатам проведения электронного аукциона между отделом капитального строительства ЗАТО Александровск и ООО «АЛЬП СТАР» заключен контракт на строительство пешеходного моста в Полярном.

Цена контракта составила 19,7 млн рублей. На выделенные деньги планируется демонтировать существующий старый мост, разобрать подходы к нему и построить новый мост длиной 78,5 метра. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на первое полугодие 2021 года.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, поручение о возведении нового моста, соединяющего улицы Душенова и Моисеева, Андрей Чибис дал по итогам встречи с жителями города воинской славы в июле 2019 года. Необходимые средства были выделены из областного бюджета.