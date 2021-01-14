Мурманская область. Арктика (16+)14.01.21 14:30
Заключён контракт на строительство пешеходного моста в Полярном
По результатам проведения электронного аукциона между отделом капитального строительства ЗАТО Александровск и ООО «АЛЬП СТАР» заключен контракт на строительство пешеходного моста в Полярном.
Цена контракта составила 19,7 млн рублей. На выделенные деньги планируется демонтировать существующий старый мост, разобрать подходы к нему и построить новый мост длиной 78,5 метра. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на первое полугодие 2021 года.
Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, поручение о возведении нового моста, соединяющего улицы Душенова и Моисеева, Андрей Чибис дал по итогам встречи с жителями города воинской славы в июле 2019 года. Необходимые средства были выделены из областного бюджета.
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