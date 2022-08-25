Заключён контракт на строительство жилого дома в Умбе

В Умбе в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» построят новый жилой дом. Уже заключен контракт с подрядной организацией. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Фасад здания будет облицован керамогранитной плиткой. Всего в доме предусмотрено 20 благоустроенных квартир с чистовой отделкой, предназначенных для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда. Разумеется, проектом предусмотрены мероприятия для обеспечения доступной среды для маломобильных групп граждан», - отметила Ирина Вабищевич.

Контракт на строительство многоквартирного дома заключен с ООО «Белый дом» из Архангельска. Компания работает на рынке больше 10 лет. В Мурманской области подрядчик хорошо известен. За его плечами и возведенный детский сад в Спутнике, физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях, жилой дом в Ловозере.

Сейчас ООО «Белый дом» активно строит физкультурно-оздоровительный комплекс со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе в Кандалакше и приступает к возведению жилого дома на улице Павлова в Мурманске.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в ближайшее время подрядчик получит разрешение на строительство и начнет подготовительные работы на стройплощадке в Умбе.

Напомним, всего в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2022 году в Мурманской области начнется строительство четырех многоквартирных домов в Мурманске, Умбе и Зеленоборском.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/